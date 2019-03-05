Isparta 3. Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA düzenlenen 3'üncü Kitap Fuarı yoğun ilgi görürken, ünlü yazarlar hayranlarıyla buluştu. Isparta Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Kitap Fuarı'na 170 yayınevinden 250 yazar katıldı. Fuarda ünlü yazarlar Saba Tümer, Üstün Dökmen, Pelin Çift, Canan Tan, Zafer Algöz ve Can Yılmaz hayranlarıyla buluştu.Ünlü yazarların imza günlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kitap Fuarı'na Isparta başta olmak üzere Burdur, Antalya ve Afyonkarahisar'dan çok sayıda kitap okuru akın etti. Fuarın açılış günü, adeta izdiham yaşandı. 10 Mart'a kadar devam edecek olan fuarda yazarlar ve okurları imza ve söyleşiler ile buluşacak.