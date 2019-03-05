Manavgat’ta ittifak ateşi

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Cumhur İttifakı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Belediye Başkan Adayı AK Partili Hasan Öz, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP İlçe Başkanı Nooman Enhoş, her iki partinin yönetim kademeleri katıldı.İbrahim Aydın, Cumhur İttifakı'nın çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "Bundan 100 sene sonraki tarih kitaplarında Cumhur İttifakı anlatılacak" dedi. Başkan Adayı Hasan Öz ise "Cumhur İttifakı hesabi bir ittifak değil, hasbi bir ittifaktır. Kardeşliğimizin en güzel ifadesidir. Bunu da sahadaki çalışmalarımızda görüyoruz. Hem AK Partili hem de MHP'li arkadaşlarımız, sahada canla başla çalışıyor" dedi.