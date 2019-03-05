Öğretmenevinde yangın paniği

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Öğretmenevi'nin çıkan yangın panik yarattı. Yangın, pazar günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Öğretmenevi'nde meydana geldi.78 odasıyla otel ve restoran olarak hizmet veren öğretmenevinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bir anda bütün binayı sardı. Otelde konaklayan kişiler ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Odalarında bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı. Balkonda kurtarılmayı bekleyen kişilerin büyük korku yaşadığı görüldü. Kurtarılanlar aşağıda bekleyen arkadaşlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Dumandan etkilenenler olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, bir kişi ise hastaneye götürüldü.