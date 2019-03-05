Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tapuları var ama evleri yok

Tapuları var ama evleri yok

’da arsa sahibi ile müteahhidin anlaşmazlığı vatandaşı mağdur etti. 20 kişi, sorun nedeniyle tapularını aldıkları evlerine oturamadı

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Tapuları var ama evleri yok
ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 2009 yılında başlanan inşaatta arsa sahibi ile müteahhidin aralarındaki anlaşmazlık ev sahibi olmak isteyen vatandaşları vurdu. İnşaat durduruldu. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, arsa sahiplerini haklı görerek iki taraf arasındaki sözleşmeyi feshedip, daireleri arsa sahiplerine verdi.

EV ALANLAR İSYAN ETTİ
Arsa sahibi yeni bir inşaat firmasıyla anlaşırken daireleri satın alan vatandaşlardan 65 ila 75 bin arasında para talep etti, hatta bitmemiş olan binalar için 40 TL'lik aidat ücreti talep etti. Daireleri almak için dönemin parasıyla 50 ila 100 bin arasında ödeme gerçekleştirerek tapularını alan vatandaşlar 10 yıllık bekleyişin ardından karşılaştıkları bu taleple neye uğradığını şaşırdı. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, hukuki süreci başlatmaya hazırlanıyor. 20 kadar vatandaş adına açıklama yapan Orhan Karadağ, "10 yıllık mağduriyetimizin haricinde bir de şimdi bizden 100 bine yaklaşan paralar isteniyor. Ödemesini yapmayanı da icrada ihalede satacaklarını söylüyorlar" diye isyan etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tapuları var ama evleri yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN