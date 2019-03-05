Tapuları var ama evleri yok

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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 2009 yılında başlanan inşaatta arsa sahibi ile müteahhidin aralarındaki anlaşmazlık ev sahibi olmak isteyen vatandaşları vurdu. İnşaat durduruldu. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, arsa sahiplerini haklı görerek iki taraf arasındaki sözleşmeyi feshedip, daireleri arsa sahiplerine verdi.Arsa sahibi yeni bir inşaat firmasıyla anlaşırken daireleri satın alan vatandaşlardan 65 ila 75 bin arasında para talep etti, hatta bitmemiş olan binalar için 40 TL'lik aidat ücreti talep etti. Daireleri almak için dönemin parasıyla 50 ila 100 bin arasında ödeme gerçekleştirerek tapularını alan vatandaşlar 10 yıllık bekleyişin ardından karşılaştıkları bu taleple neye uğradığını şaşırdı. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, hukuki süreci başlatmaya hazırlanıyor. 20 kadar vatandaş adına açıklama yapan Orhan Karadağ, "10 yıllık mağduriyetimizin haricinde bir de şimdi bizden 100 bine yaklaşan paralar isteniyor. Ödemesini yapmayanı da icrada ihalede satacaklarını söylüyorlar" diye isyan etti.