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TIR dolusu matematik

Giriş Tarihi: 5.3.2019
TIR dolusu matematik
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Minik Eller Büyük Hayaller' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı Isparta'ya geldi. Çocukların matematiği deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olmak, yenilikçi ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkan gezici TIR'a öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, "Çocuklarımızın çeşitli atölye çalışmalarıyla uygulamalı şekilde öğrenerek hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de matematiğe olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'ye güveniyoruz" dedi.
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TIR dolusu matematik
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