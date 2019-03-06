Akrep’i hırs bastı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Sivasspor deplasmanından alınan galibiyetin ardından Ankaragücü'ne evinde mağlup olan Antalyaspor, pazartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından önceki gün akşam saatlerinde bir araya gelen kırmızı-beyazlılar, hafif bir antrenman yaparak ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Akrep, dün sabah da haftanın ikinci antrenmanını yaptı. Çalışmadaizik kondisyon antrenmanı ile başlayan çalışma, yarım sahada yapılan çift kale maçla sürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncularını sık sık uyarırken daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini anlattı. Yarım sahada 3 takım halinde yapılan antrenmanda ise futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Özellikle golcülerin başarılı performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.alatasaray maçının önemini futbolcularına anlatan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Ankaragücü yenilgisinin kendilerine yakışmadığını, bunu İstanbul deplasmanından alınacak puan ya da puanlarla telafi etmeleri gerektiğini söyledi.Kırmızı beyazlılar bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.