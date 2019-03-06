Alanyaspor şokta!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de puan cetvelinin son sırasına demir atan Akhisarspor'a 3-1 yenilen Alanyaspor'da sessizlik var. Deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen ve ardından kendi evinde Kasımpaşa'yı 3 golle geçen turuncu-yeşilliler, Akhisar'ı de yenerek 3'te 3 yapma peşindeydi. Ancak farklı yenilgi ile şok yaşadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kendileri için kötü bir gece olduğunu söyledi.Yalçın,Bizimbu maçtan çıkarmamız gereken derslervar.dedi.Akhisarspor taraftar grubu 1970 Akigo Taraftarlar Derneği maç için Alanya'dan giden yaklaşık 250 taraftarı, kahvaltıda ağırladı. Akhisarsporlu taraftarların kendilerini çok iyi ağırladığını ifade eden Alanyasporlu taraftarlar, bu dostluğun ömür boyu sürmesini istediklerini söylediler.