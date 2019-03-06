Alanyaspor şokta!

Süper Lig'de puan cetvelinin son sırasına demir atan Akhisarspor'a 3-1 yenilen Alanyaspor'da sessizlik var. Deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen ve ardından kendi evinde Kasımpaşa'yı 3 golle geçen turuncu-yeşilliler, Akhisar'ı de yenerek 3'te 3 yapma peşindeydi. Ancak farklı yenilgi ile şok yaşadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kendileri için kötü bir gece olduğunu söyledi.
JENERIKLIK GOLLER YEDIK
Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maalesef istediğimiz oyunu, mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 3 tane güzel gol attılar. Gerçekten golleri jeneriklikti.
Bizim
bu maçtan çıkarmamız gereken dersler
var. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltmelimiz gerektiğine bakacağız. Bu maça çok fazla takılıp kalmamalıyız. Önümüzde 10 haftalık uzun bir süreç var. Bundan sonraki periyot umarım bizim için daha hayırlı olur"
dedi.
HEP BÖYLE OLSUN
Akhisarspor taraftar grubu 1970 Akigo Taraftarlar Derneği maç için Alanya'dan giden yaklaşık 250 taraftarı, kahvaltıda ağırladı. Akhisarsporlu taraftarların kendilerini çok iyi ağırladığını ifade eden Alanyasporlu taraftarlar, bu dostluğun ömür boyu sürmesini istediklerini söylediler.