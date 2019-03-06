ALKÜ 8 madalya 2 kupa birden aldı

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Muaythai Takımı,52 Üniversiteden 617 sporcunun yer aldığı turnuvaya, 8 sıklette katılan ALKÜ Muaythai Takımı, her sıklette en az 16 sporcuyla mücadele ederek, önemli bir başarıya imza attı.Toplamda 8 kupanın dağıtıldığı turnuvada ALKÜ takımı turnuvada 2 kupa kazanan tek üniversite takımı olarak adını turnuvaya yazdırdı. Başarılı geçen turnuvanın ardından ALKÜ Muaythai Takımını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı makamında kabul etti.