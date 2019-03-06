ALKÜ 8 madalya 2 kupa birden aldı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Muaythai Takımı, 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'na yine damgasını vurdu.
52 Üniversiteden 617 sporcunun yer aldığı turnuvaya, 8 sıklette katılan ALKÜ Muaythai Takımı, her sıklette en az 16 sporcuyla mücadele ederek, önemli bir başarıya imza attı. ALKÜ Muaythai Takımı turnuvada 6 bronz, 2 gümüş madalya kazanmasının yanında; turnuvanın en iyi takımı ve en centilmen takımı seçilerek 2 de kupa kazandı.
Toplamda 8 kupanın dağıtıldığı turnuvada ALKÜ takımı turnuvada 2 kupa kazanan tek üniversite takımı olarak adını turnuvaya yazdırdı. Başarılı geçen turnuvanın ardından ALKÜ Muaythai Takımını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı makamında kabul etti.