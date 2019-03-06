Antalya ‘Kızlar da Yapabilir’ diyecek

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 11 Mart Pazartesi günü 'Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlenecek. Etkinlikle erkeklerin egemen olduğu meslek gruplarında kızların da aktif olarak yer alabileceği konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.Proje Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken'in katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Başkan Türel, proje amacının, erkek egemen meslekler olarak tanıtılan teknisyenlik, pilotluk, şoförlük ve vatmanlık gibi