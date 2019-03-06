Bunun adı duygu sömürüsü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA iki çocuğuyla çöp konteynırında saatlerce yiyecek arıyormuş gibi davranan ve vicdan sömürüsü yapan G.K. tepki topladı. Biri bebek arabasında, diğeri 3-4 yaşlarındaki iki çocuğuyla hemen her gün aynı çöp konteynırının yanına gelen kadının çöpten yiyecek bir şeyler çıkardığını düşünenler, araçlarını durdurup para veriyor. İddiaya göre, kadının kocası gün içerisinde gelerek kadından topladığı paraları alıyor. Kadının günlük yaklaşık 300-400 lira topladığı iddia edildi.Duruma tepki gösteren bölge esnafı, kadını ilk gördüklerinde kendilerinin de inandıklarını belirterek, kadına kendi aralarında topladıkları yaklaşık 4 bin lira verdiklerini söyledi. Bir süre ortadan kaybolan kadının yine aynı noktada çöpleri karıştırmaya devam ettiğini dile getiren esnaf, polise ve zabıtaya şikayette bulundu. Ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılan kadın, birkaç gün sonra yeniden aynı yere geldi. Zabıtanın 15 kez kadına işlem yaptığı öğrenildi.