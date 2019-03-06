Evcil hayvanlara özel projeler

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AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, hayvan dostlarına mama hediye etti, Sabri Yalım Parkı'nda sokak hayvanlarını besledi. Hayvanseverlerle bir araya gelen Enç, 55 projesi içinde yer alan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi hakkında bilgi verdi. Enç, projede rehabilitasyon merkezinin 24 saat cep telefonları ile izlenebileceğini, sokak hayvanlarının da tedavi ve bakım sonrası akıbetinin belli olacağını söyledi.Hayvan dostlarının mama maliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşadığının altını çizen Enç, "Muratpaşa'da mama fabrikası açmayı hedefliyorum. AB Proje fonundan destekli olarak organik atıklardan mama yapacağız. Hayvan dostlarımız ise, kayıtlı bir sistemde ürettiğimiz mamaları sokaktaki dostlarımızın karnını doyuracak" diye konuştu.