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HDP ittifakını vatandaş unutmaz

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, “’nin HDP ile bir araya gelerek görüşme yapmasını Antalya’da yaşayan Yörüklerimiz ve vatandaşlarımız sindiremez” dedi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
HDP ittifakını vatandaş unutmaz
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, 31 Mart yerel seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 15 ilçede Cumhur İttifakı'nın AK Parti adaylarıyla yürüdüğünü kaydeden Aksoy, "Bir uyum içerisinde yol yürüyoruz. Birlikteliğimizde hiçbir sıkıntı yok. Değişik mitinglerde, açılışlarda bir araya geliyoruz. Nihai hedef, Cumhur İttifakı'nın Antalya'da zaferle çıkması" diye konuştu.

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HDP ile CHP'nin pastane pazarlığına değinen Aksoy, "Her zaman 'PKK terör örgütü değil' diyen HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşme yapan CHP'nin temsilcilerinin bir arada olmalarını, Yörüklerimiz, vatandaşlarımız içine sindiremez" dedi. Aksoy, CHP'nin 'böyle bir ittifakımız yok' demesi halinde ise özür dileyeceğini söyledi. CHP'de, 'kıtlıkçı' bir anlayış olduğunu iddia eden Aksoy, "CHP'ye oy veren vatandaşların, doğuda başka dili, batıda başka dili kullanan CHP yöneticisi görünce Cumhur İttifakı'na oy vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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HDP ittifakını vatandaş unutmaz
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