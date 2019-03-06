Herkes engelli adayı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin katkıları ile trafik kazaları ile değişen hayatların anlatıldığı 'Engelsiz Trafik' konulu panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları da, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamları bir anda değişen engelli bireyler oldu. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde herkesin gelecekte engelli bir birey olabileceğine dikkat çekildi.Konuşmacılar engelli bir birey olarak yaşamlarını sürdürmelerine neden olan kazaların ibret verici öyküsünü dinleyiciler ile paylaştı. Esma Alper Özkaya, alkollü olarak direksiyona geçen sürücünün çarptığı MOBESE kamerasının direğinin bacağına devrilmesi sonucu sakatlandığını anlattı. Emniyet kemeri takmaydığı için başını cama çarpan Sait Altınbilek de, 2 gözünün görme yetisini aktardı. Beyin kanaması geçiren Hamdullah Eliş de kaza anını paylaştı.