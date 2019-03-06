Hoş Seda Korosu sahnede

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 2018 yılında Yılmaz Alankaya başkanlığında kurulan Antalya Hoş Seda Türk Musikisi Korosu, ilk konserini Muratpaşa Belediyesi konser salonunda verdi. Melike Yayla'nın sumduğu konser öncesi slayt sunumu yapıldı ve koro hakkında bilgi verildi. Koro şefi Hayati Güher tarafından hazırlanan konser, iki bölümden oluştu. Konserde, Hüzzam ve Muhayyer Kürdi eserler Türk sanat müziği severlere sunuldu. Unutulmaz şarkılara, seyirciler de eşlik ederken, unutulmaz bir gece yaşandı. Konserin sonunda sponsorlara da plaketlerini Koro Başkanı Alankaya verdi.