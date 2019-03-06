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Kendileri küçük sevinçleri büyük

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Kendileri küçük sevinçleri büyük
ANTALYA Kepez Belerdiyespor tarafından uygulanan ve bölgedeki okullarda 'Kepez'in Yıldızları' projesinde yapılan taramalarda binlerce öğrenci arasından seçilen geleceğin sporcularına formaları verildi. Aileleriyle birlikte hediyelerini almak için Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne akın eden yıldız adayları sevinçten havaya uçtu.

GENÇLER GELECEĞİN YILDIZLARI
Kepez'in Yıldızları projesinin mimarı olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü törende yaptığı konuşmada, sporla büyüyen çocukların geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini söyledi. Kepez Belediyespor Başkanı Ahmet Ünlüoğlu da, "Biz yetenekli sporcularımızı geleceğe hazırlayacağız" dedi.
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Kendileri küçük sevinçleri büyük
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