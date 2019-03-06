Kendileri küçük sevinçleri büyük

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belerdiyespor tarafından uygulanan ve bölgedeki okullarda 'Kepez'in Yıldızları' projesinde yapılan taramalarda binlerce öğrenci arasından seçilen geleceğin sporcularına formaları verildi. Aileleriyle birlikte hediyelerini almak için Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne akın eden yıldız adayları sevinçten havaya uçtu.Kepez'in Yıldızları projesinin mimarı olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü törende yaptığı konuşmada, sporla büyüyen çocukların geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini söyledi. Kepez Belediyespor Başkanı Ahmet Ünlüoğlu da,dedi.