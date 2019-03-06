Kulaçlar madalyaya atıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Okullararası Gençler Grup Müsabakaları Yüzme Birinciliği yapıldı. Okul Sporları 2018-2019 faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Grup Müsabakaları Yüzme Birinciliği Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. 90 okuldan 122 erkek, 93 kadın olmak üzere 215 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Gençler, kadın- erkek kategorilerinde 50-100 metre serbest, 50-100 metre kurbağalama, 50-100 metre sırtüstü, 200 metre karışık, 50-100 metre kelebek, 6x50 metre serbest, 200 metre serbest, 4x50 metre karışık sitillerde yarışmalar yapıldı. Dereceye giren sporcular federasyon yetkilileri tarafından ödüllendirildi.