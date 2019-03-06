Melek bebek yeniden doğdu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde doğduktan 1.5 yıl sonra Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulan 3 yaşındaki Melek için müjdeli haber İstanbul'dan geldi. Melek Demir, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Çiğdem Arıkan tarafından gerçekleştirilen tedaviye olumlu cevap verdi. Kısa bir süre içerisinde kilo almaya ve boyu uzamaya başlayan Melek Demir için hastanede doğum günü kutlaması düzenlendi.Kızlarının 3 yaşında adeta yeniden dünyaya geldiğini belirten Uysal-Emine Demir çifti "Bugün kızımız Melek 3 yaşına bastı. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin katılımıyla doğum günü pastasını kestik" dedi. Aralık 2018'de Manavgat'tan İstanbul'a 6 kilo olarak geldiklerini hatırlatan Uysal-Emine Demir çifti "Bugün kızımız Melek 3 yaşına bastı. 3 yılda 6 kiloya gelebilen kızımız uygulanan tedavi sayesinde 4 ayda 9 kilo 100 grama ulaştı 71 santim olan boyuYAŞADIKLARINI paylaşan anne Emine Demir, Melek'in doğumunun 10'uncu gününde ishal ve şiddetli kusması sebebiyle hastane hastane dolaştıklarını anlattı. Anne Demir, "Kzıım yemek yiyemediği, yediğini de anında çıkardığı için kilo ve boy olarak yaşıtlarından çok geride kaldı. Ailece 3 yıl sonra artık yüzümüz güldü" dedi.