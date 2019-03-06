Su kabağından enstrümana

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Antalya'da su kabağını oyup işleyen ve enstrüman haline getiren Hasan Yavşanlı, mesleğinin son ustaları arasında yer alıyor. 10 senedir bu işle uğraşan Yavşanlı, kabak kemaneden çıkan yanık sesin kendisini etkilemesiyle bu yola çıktığını söyledi. Yavşanlı "İlk başladığımda yardım alabileceğim hiç kimse yoktu. Ne yaptıysam kendi hayal gücüm ve önceki mesleğimden kalan kabiliyetimle yaptım" dedi.Bu yola çıkmaya karar verdiğinde 3 yıl boyunca araştırmalar yaptığını dile getiren Hasan usta "İlk 3 senede 6-7 tane kemane yapmışımdır. İlk profesyonel kemanem, TRT sanatçısı Cafer Nazlıbaş kardeşimizin ellerinde hayat buldu. Ondan sonra profesyonelliğe adım attık" diye konuştu.Kemaneye yeni motif ve desenler katarak geliştirdiğini belirten Yavşanlı, "Görsellik olarak da biraz Türk motiflerini, halı, kilim desenleri işlemeye başladık. Bunlarda büyük eksiklikti biz o tarafını gördük sektörde ve oradan bir giriş yaptık. Farklı bir yapım şekli kazandırdık. Kemaneye artı bir şeyler kattığıma inanıyorum" ifadelrini kullandı.Nezahat ÖZ / ANTALYA