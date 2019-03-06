Tanıtıma ‘yıldız’ desteği

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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tanıtımda önemli bir projeye daha imza attı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 21-24 Şubat arasında yapılan turizm fuarında Sırp popstar Milica Pavlovic ön çalışma için ekibiyle Alanya'ya gelme kararı aldı.ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Sadece You Tube'da klipleri milyonlarca kez izlenen Pavlovic'in ekibiyle yapacağı bu gezi bile ayrı bir tanıtım olacak. Klip, Alanya tanıtımına Balkanlar ve Rusya özelinde çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Aynı zamanda ALTİD genel Sekreteri olan Güneş, "Daha önce Bulgar ve yine Sırp sanatçıların Alanya'da klip çekmesini sağlamış ve bu ülke TV'lerinde Alanya görüntülerinin milyonlarca kez gösterilmesine vesile olmuştuk. Yine çok önemli bir çalışma ve yine milyonlarca yabancıya ulaşacağız" dedi.