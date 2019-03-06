Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tanıtıma ‘yıldız’ desteği

Tanıtıma ‘yıldız’ desteği

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın girişimi ile Balkanlarda ve ’da takip edilen Sırp popstar Pavlovic, Alanya’da klip çekecek

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Tanıtıma ‘yıldız’ desteği
ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tanıtımda önemli bir projeye daha imza attı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 21-24 Şubat arasında yapılan turizm fuarında Sırp popstar Milica Pavlovic ön çalışma için ekibiyle Alanya'ya gelme kararı aldı.

KLİPLİ TANITIM
ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Sadece You Tube'da klipleri milyonlarca kez izlenen Pavlovic'in ekibiyle yapacağı bu gezi bile ayrı bir tanıtım olacak. Klip, Alanya tanıtımına Balkanlar ve Rusya özelinde çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Aynı zamanda ALTİD genel Sekreteri olan Güneş, "Daha önce Bulgar ve yine Sırp sanatçıların Alanya'da klip çekmesini sağlamış ve bu ülke TV'lerinde Alanya görüntülerinin milyonlarca kez gösterilmesine vesile olmuştuk. Yine çok önemli bir çalışma ve yine milyonlarca yabancıya ulaşacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tanıtıma ‘yıldız’ desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN