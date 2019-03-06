Tatbikatta görünmez kaza

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Isparta'da Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yaralıyı kurtardıktan sonra binadan halatla inen Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlisi, zemine 2 metre kala halatın kopması sonucu hafif yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından müdahale edilen AFAD görevlisi ambulansla hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen görevli daha sonra taburcu edildi.Görevlinin düşmesi de tatbikatın bir parçası sanıldı. Tatbikatta, senaryo gereği öğrenciler deprem ikazı sonrası okulu boşaltarak, 2 dakika içinde belirlenen güvenli bölgeye ulaştı. Okul binasında yaralanan öğrenciler ise AFAD görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaralı öğrencilere 112 Acil ekipleri müdahale etti. Daha sonra tatbikat gereği deprem etkisiyle merdivenleri hasar gören binanın 3'üncü katındaki yaralı halatla indirildi.