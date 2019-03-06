Vicdan sızlatan tablo

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CHP'nin İP ile yaptığı Millet İttifakı'na HDP'nin eklenmesi ile ortaya çıkan kirli ittifak Antalya'da vicdanları sızlattı. HDP destekli kirli ittifakın CHP'li Kumluca Belediye Başkan Adayı Mustafa Köleoğlu ve Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek'in seçim koordinasyon merkezi (SKM) parti bayraklarıyla süslenirken, konuşmanın yapılacağı alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılmadı. Kumlucalılar, Türk bayrağı olmamasına büyük tepki gösterdi.Kumlucalılar, "Bu alana ne Türk bayrağını ne de Atatürk posteri astılar. Atatürkçülükten dem vuran bu parti ortakları HDP'den mi korkuyor? Türk bayrağını asmaktan korkan zihniyete Kumluca'da oy vermezler" diyerek tepki gösterdi.Sosyal medyada olayın yayılması ve yaşanan tartışmalar üzerine AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal açıklama yaptı. Millet İttifakı'nın SKM açılışında Türk bayrağının olmamasının vicdanları sızlattığını söyleyen Uysal, "1 Mart Cuma günü Kavaklıkuyu Caddesi'nde gerçekleştirilen Millet İttifakı SKM açılış töreninde ay yıldızlı bayrağımız asılmamıştır. Bu vicdanları sızlatmıştır" dedi.HDP destekli ittifak sosyal medya üzerinden seçim koordinasyon merkezine bayrak asmanın yasak olduğunu iddia ederek olayı meşrulaştırmaya çalıştığını vurgulayan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal, "Yasaya göre parti flamalarının arasına Türk bayrağının yerleştirilmesi yasak. Yasanın hiçbir yerinde meydanda toplanan kalabalığın elinde Türk bayrağının olmasına hiç bir engeli yoktur. Hiç kimse de benim vatandaşımın elinde taşıdığı Türk bayrağına karışamaz. Kimse yaptığı örtülü ve kirli ittifaklardaki pazarlığını yasalarla örtmeye kalkışmasın" diye konuştu.