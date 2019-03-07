Akrepler finale gidiyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde adını play-off'a yazdıran Antalyaspor, 9-10 ve 11 Mart'ta Adana Yüreğir Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmalar
için hazırlıklarını sürdürüyor. Elde edilen başarının küçümsenemeyecek ölçekte olduğunun altını çizen Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, Antalya'da yetişen sporcularıyla gurur duyduklarını
ve sezon başından bu yana onlara güvendiklerini söyledi.
İYİ OYNAMAK İSTİYORUZ
Antalya dışından da transfer yapabilecek durumda olduklarını fakat yapmadıklarını hatırlatan Alp Özel, "Sadece oynamak, iyi oynamak istiyoruz. Lige çıkmak önemli fakat şehrimizin kızları ile bu başarıyı yakalamak çok daha önemli. Bizlere bu başarı dolu yolculuğumuzda sponsor olarak destek veren Emo Optik ve Antalya Reçelcisi'ne de teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz" dedi.
TARAFTAR DESTEKLİYOR
Antalyaspor taraftarı bayan voleybolcuları hiçbir maçında yalnız bırakmıyor. Müsabakalarda voleybolseverler takımını maç sonuna kadar destekliyor.