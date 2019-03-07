Akrepler finale gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde adını play-off'a yazdıran Antalyaspor,için hazırlıklarını sürdürüyor. Elde edilen başarının küçümsenemeyecek ölçekte olduğunun altını çizen Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusuve sezon başından bu yana onlara güvendiklerini söyledi.Antalya dışından da transfer yapabilecek durumda olduklarını fakat yapmadıklarını hatırlatan Alp Özel, "Sadece oynamak, iyi oynamak istiyoruz. Lige çıkmak önemli fakat şehrimizin kızları ile bu başarıyı yakalamak çok daha önemli. Bizlere bu başarı dolu yolculuğumuzda sponsor olarak destek veren Emo Optik ve Antalya Reçelcisi'ne de teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz" dedi.Antalyaspor taraftarı bayan voleybolcuları hiçbir maçında yalnız bırakmıyor. Müsabakalarda voleybolseverler takımını maç sonuna kadar destekliyor.