Almanya’ya tanıtım çıkarması

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DÜNYANIN en büyük turizm fuarları arasında yer alan ITB Berlin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara Antalya tam kadro katıldı. Antalya'ya çıkarma yapan heyette Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuara katılarak tanıtıma destek verdi. ITB Berlin'de 181 ülkeden 10 bin katılımcının yer aldığı fuarı değerlendiren Davut Çetin, "Antalya turizmi için Avrupa pazarı son derece önemli. Avrupa pazarındaki en fazla turisti de Almanya'dan alıyoruz. Almanya pazarında geçen yıla göre yüzde 38 artış kaydedip 2.3 milyon turist sayısına ulaşmamıza rağmen halen 2015'deki 3 milyon rakamının gerisindeyiz. Alman pazarında çok daha büyük bir potansiyelimiz var" diye konuştu. Tanıtımın önemini vurgulayan Çetin alternatif turizme dikkat çekti.