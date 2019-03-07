Anadolu Ateşi 47 milyon kişiye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

HALK danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek modern standartlarda gösteriyi kültürel şölene dönüştüren, kralların, devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarının ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi'ni 20 yılda yurt içi ve yurt dışında 47 milyon kişi izledi. İlk gösterinin 3 Mayıs 2001 tarihinde başladığını, 3-4 gösteri sonrası yurt dışında sahne almayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, yoğun ilgi üzerine Türkiye'deki programlarını uzatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Erdoğan, 2002'den beri 104 ülkede 47 milyon sanatsever ve izleyiciye ulaştıklarını vurguladı.