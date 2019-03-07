Ata’nın övgüsüne layık olacağız

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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yılı törenle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atatürk'ü sevgi ve saygıyla yad ettiklerini belirterek, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir' sözü ile Antalya'yı beğenisini dile getiren Atatürk'ün bu övgüsüne layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan Menderes Türel, "Bir belediye başkanı olarak Atatürk'ün tüm ülkeyi gezme ve hizmet azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunu hissettirmektedir" dedi. Başkan Türel, konuşmasını ardından Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.