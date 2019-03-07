CHP-HDP ittifakına tepki büyüyor

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ANTALYA'DA CHP ve İP ittifakına merkez sağdan gelen destekler, HDP'nin de denkleme dahil olmasıyla geri çekildi. Anavatan Partisi eski İl Başkanı Bekir Servet Ünal'ın ardından İP'den Kepez Belediye Başkan aday adayı olan eski MHP'li Kepez Belediye Başkanı Mehmet Atay da bu ittifaka tepki gösterdi.ve İP Büyükşehir Belediyesi ortak adayı Muhittin Böcek ile yaptığı telefon görüşmesini açıklayan Atay, "Böcek'in 'HDP'nin Kepez'deki yüzde 13 oyu ile CHP'nin yüzde 23 oyunu toplayıp yüzde 36 ile yola çıkıyoruz' dediğini kulaklarımla duydum. Oradaki işbirliği devam ettiği için, geçmişte Kepez'de Belediye Başkanlığı yapan, MHP'de siyaset geçmişi olan birisi olarak asla o kulvarlarda yürümem mümkün değil" diye konuştu.