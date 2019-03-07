Değişiklik dezavantaj

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor, Pazar günü kendi evinde ağırlayacağı B.B Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Beklenmedik 3-1'lik Akhisar yenilgisinin yarasını sarmaya çalışacak olan turuncu-yeşillilerde futbolcuların morallerinin düzeldiği görüldü.Teknik direktör Sergen Yalçın, BB. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Hamza Hamzaoğlu döneminin kendileri için bir dezavantaj olduğunu düşünüyor. Yeni hocaları ile sıçrama yapmak isteyen mavi- beyazlı ekibe karşı taktik çalışma- sı yapan Aytemiz Alanyaspor'da Ozan Tufan'ın yükselen performansı umutları arttırıyor.Pazar günü oynanacak ligin 25. hafta mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkartılırken Şimşekler, günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.