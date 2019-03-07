Halktan bayrak isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde CHP-İP-HDP ittifakı ile seçim bürosu açılışında Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılmamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. SABAH Akdeniz'in 'Kirli İtfiakın Bayrak Alerjisi' başlığı ile gündeme getirdiği olaya Kumlucalılar sert tepki gösterdi. Kumluca Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte bir araya gelen vatandaşlar, 'Bayrak namusumuzdur' 'Bayraktan korkulmaz gurur duyulur' diye slogan attı.Seçim koordinasyon merkezi açılışında yaşananları kabul etmediklerini belirten Kumlucalılar, "Türk bayrağı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk portresi bulundurmaktan korkanlar 31 Mart tarihinde gerekli cevabı bizden alacaklar. CHP-İPHDP'nin kirli ittifakına geçit vermeyeceğiz" diyerek tepkilerini dile getirdi.Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal da, bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağının açılışlarında bulundurmaktan korkanlara gerekli cevabı sandıkta hemşehrilerinin vereceğini söyledi. Yapılan davranış ile şehitlerin kemiklerinin sızlandığın belirten Başkan Uysal, "Kendisini Atatürk ile özleştiren bir parti seçim bürosu açılışında Türk bayrağı ve Atatürk resmi bulundurmuyor. Ne oldukları ortaya çıktı. Eğer örnek almak istiyorlarsa ellerine Türk bayraklarını alıp bizim açılışlarımıza ve toplantılarımıza katılsınlar" dedi.Türk bayrağı asılmamasına Kumlucalı gençlerden de büyük tepki geldi. Ülkü Ocakları Kumluca İlçe Başkanı Erdem Ulutaş ve gençler ellerinde bayraklarla Atatürk Anıtı önünde toplantı. Yaşananlara olayı sert bir dille eleştiren Ulutaş, "Adını sözde millet ittifakı olan ancak gerçekte milletle alakası olmayanlar, HDP-PKK baskısı ile açılışlarında vatandaşın eline şanlı bayrağımızı bile veremeyen ittifakın adının zillet ittifakı olduğu tescillenmiştir" diye konuştu. Ulutaş, "Uğrunda binlerce şehit verdiğimiz, ay yıldızlı şanlı bayrağımıza karşı yapılanlara, vatanımıza karşı içerden ve dışarıdan yapılan hür türlü kalkışma hainliğine ülkücü Türk gençliği olarak mücadele hazırız. Bu hadsizliğe Kumluca'nın güzel insanları 31 Mart'ta en güzel cevabı verecektir" diye konuştu.MILLIYETÇI Hareket Partisi (MHP) Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, zillet ittifakının gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi. Türk bayrağının açılışında bulundurmayanlara Kumluca halkının 31 Mart tarihinde gereken tokadı vuracağını da belirten Başkan Kaplan, "Bayrak demek bağımsızlık demektir. Daha hala bunun anlamayanlar gereken dersi alacaklardır. Zillet çöplüğe gömülecektir" diye konuştu.AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, bayrak tartışması yaşanan Kumluca'da vatandaşlarla buluştu. Kurucu İlçe yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem yönetimleri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Taş, Ethem Taş, akşam saatlerinde ise seçim koordinasyon kurulu önünde halkla bir araya geldi. Taş'a Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya da eşlik etti. Adeta miting havasında geçen halk buluşmasında konuşan İbrahim Ethem Taş, "Bizim ittifakımız 31 Mart gecesine kadar sürecek bir ittifak değil mezara kadar sürecek bir ittifaktır" dedi. Taş, bayrak asılmamasını, "Biz bayrağımızdan korkmaz gurur duyarız" değerlendirmesi yaptı.BAYRAK, bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Onu her zaman kimseden korkmadan çekinmeden gururla taşımalıyız. CHP'nin yapmış olduğu harekete şiddetle karşı çıkıyorum. Çok üzüldük.BIR siyasi partinin seçim koordinasyon merkezi açılışında Türk bayrağı ve Atatürk resminin bulundurmamasına kanunun engel olduğunu açıklaması kabul edilir bir şey değil. Gereken cevabı seçimde veririz.BIZ işyerlerimizde bayrağımızı korkmadan asıyoruz. Bundan sonrada asmaya devam edeceğiz. Birileri Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulundurmaktan korksa da inatla asacağız. Bu yapılan affedilmez.CHP'NIN açılışta Türk bayrağı ve Atatürk resminin bulundurmamasını şiddetle kınıyorum. Onlara inat bende sokakta bayrakla geziyorum. Korkmasınlar bizi örnek alsınlar. Bayraktan korkmasınlar.