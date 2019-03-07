Her şeye rağmen başarılı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR'DA son dönemlerde eleştirilen ancak ligin ilk yarısında yakaladığı performansla adını tarihe yazdıran teknik direktörKırmızıbeyazlılar 2008 yılından bu yana Süper Lig'de toplam 10 teknik adamla çalıştı. Antalyaspor'un 50 yaşındaki hocası Korkmaz, son 9 haftada sadece 1 galibiyet sevinci yaşamasına karşın en başarılı 2.isim oldu.Süper Lig'de kırmızı-beyazlıların başında 24 maça çıkan başarılı teknik adam Bülent Korkmaz, 1.33'lük puan ortalamasını yakaladı.Antalyaspor'da en başarılı teknik direktör ise Rıza Çalımbay oldu. Deneyimli teknik adam, görev aldığı süre içerisinde 1.78'lik puan ortalaması ile 10 kişilik listenin zirvesinde yer aldı.Antalyaspor'da son 11 yılda görev alan teknik direktörler arasında en başarısız isim ise Joseph Jarabinsky ve Fuat Çapa oldu.2013- 2014 sezonunda 11 maçta görev yapan Fuat Çapa da 0.56 puan ortalaması ile başarısız bir diğer isim oldu. Çapa, kırmızı- beyazlıları ligden düşüren teknik adam olarak tarihe geçti.TÜRKIYE U17 Milli Takımı, UEFA Assist U17 Uluslararası Turnuvası ikinci maçında dün Gine ile karşılaştı. Turnuvanın ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenen milliler, Gine mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımızın golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti. Antalyasporlu Halil İbrahim Sevinç ise maça ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Ali Karakaya'ya bıraktı. Milli takımımız turnuvanın son maçında yarın 11.30'da Tanzanya ile karşılaşacak.