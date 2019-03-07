Milli Takım’a Kepez imzası

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kepez'i voleybolun merkezine dönüştürecek 'Fabrika Voleybol' projesi iş birliği hayata geçiriliyor. Protokolü imza aşamasına gelen proje kapsamında geleceğin milli takım sporcuları, TVF kontrolünde ve milli takım antrenörleri gözetiminde Kepez'de yetiştirilecek. Genç yeteneklere Milli Takım'ın yolunu açacak olan projenin detayları önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Belediye Spor Kulübü tarafından imzalanacak protokolle şekillenecek.