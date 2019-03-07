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Rapor ile canilik kesinleşti

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Rapor ile canilik kesinleşti
KIRGIZİSTAN'DAN garsonluk yapmak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp dövüldükten sonra yol kenarına atılan 23 yaşındaki Malikan Nootieva, davasında adli tıp raporu ortaya çıktı. Olayın sanığı minibüs şoförü M.Y. Malika'ya vurmadığını, kadının kendisinin minibüsten attığını söylemişti. Adli tıp raporunda "Malikan'ın kafa bölgesine demir sopa ve benzeri bir sert bir cismin ile vuruldu" denildi. Raporun ardından mahkeme önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada kararını verecek. M.Y. 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyor.
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Rapor ile canilik kesinleşti
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