Şehit aileleri savaş gemisinde ağırlandı

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DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gediz F 495 Fırkateyni Antalya'nın Alanya ilçesinde şehit aileleri ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Mersin'den gelerek Alanya iskelesine demirleyen TCG Gediz F 495 Fırkateyni sabah 9.00'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Gezi sırasında vatandaşlara, gemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Öğle saatlerinde ise fırkateyne Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ile şehit aile ve yakınları geldi. Protokol ve gemi mürettebatı ile öğle yemeğinde bir araya gelen şehit aile ve yakınları gemiyi gezdi.