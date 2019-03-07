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’den çağrı geldi

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Taş Medreseliler’den çağrı geldi
MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında 12 Eylül darbesinde yargılanan ve ceza alanların oluşturduğu Taş Medreseliler, Antalya Temsilcisi Zeki Tunç başkanlığında buluştu. Zeki Tunç, "Yanlış yola sapan arkadaşlarımız safa durduklarında başlarını sağa çevirdiklerinde beş bin Ülkücü'nün kanına giren CHP'yi, sola çevirdiklerinde 35 bin insanımızı katleden HDPKK'yı görüyorlar. Bense kafamı sağa çevirdiğimde AK Parti'yi, sola çevirdiğimde Büyük Birlik Partisi'ni görüyorum" dedi. Zeki Tunç, 1980 öncesi CHP'nin İzmir adayı Nurettin Soyer'in ülkücülerde çok büyük travmalar oluşturduğunu hatırlattı. Tunç, "Ülkücülere zulmeden bir babayla gurur duyduğunu söyleyen Tunç Soyer'e oy veren ülkücü olmamıştır ancak ülkücülükten geçinmiştir diyebiliriz" dedi.
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Taş Medreseliler’den çağrı geldi
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