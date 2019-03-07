Top ithalatı bitecek

BURDUR'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) el dikimi top ustası yetiştirmek amacıyla kurs açılıyor. 11 Mart'ta başlayacak olan ve 2 ay sürecek kursta 3 eğitmen, el dikimi top ustaları yetiştirecek.
Projeyle birlikte yüzde 97 dışa bağımlı olan sektöre canlılık getirilmesi planlanıyor.
İKİ AY EĞİTİM OLACAK
MAKÜ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' protokol imza töreni gerçekleştirildi.
İmza törenine MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile usta öğretici Hüseyin Şentürk katıldı. MAKÜ'nün kent merkezindeki yerleşkesinde oluşturulan atölyede 3 eğitmen, 60 kursiyere 2 ay süreyle saraciye, deri kesim, deri baskı ve deri dikişi kursu verecek.
YENİDEN CANLANACAK
Rektör Adem Korkmaz, projenin, varlığını yitirme noktasına gelen, unutulmaya yüz tutmuş mesleğin yeniden canlandırılmasını sağlayarak,
istihdamın artmasını amaçladığını söyledi. Korkmaz, "Pakistan dünyanın top ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Biz de bu üretimi gerçekleştirerek, ciddi oranlarda bir istihdamı hedeflemekteyiz. Türkiye'nin yüzde 97 oranında dışa bağımlı olduğu sektörü, yeniden diriltmek istiyoruz" dedi.
YAPIMI 3 SAAT SÜRÜYOR
Top dikim ustası Hüseyin Şentürk, 10 yaşında dayısının yanında başladığını, 11 yaşında Bursa'da en iyi top diken ustalardan biri olarak gösterildiğini anlatarak, "Umarım bu meslek Burdur'da istihdama yol açar. 130 yıllık bir geleneği var. Emek, sabır isteyen bir meslek. El dikimi topun yapımı yaklaşık üç saat sürüyor" dedi.