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A. ’da Dadaş hazırlığı

Erzurumspor maçı için çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşillilerde antrenmana sakatlığı bulunan Wellinton ve Fernandes katılmadı

Giriş Tarihi: 8.3.2019
A. Alanyaspor’da Dadaş hazırlığı
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncuyeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başladı.

NSAKALA DÜZ KOŞU YAPTI
Top kapma ve dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından idman, dar alanda üçlü turnuva ile sona erdi. Çalışmaya, sakatlığı bulunan Fernandes ve Welinton katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı.
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A. Alanyaspor’da Dadaş hazırlığı
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