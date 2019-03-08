Bir annenin acı feryadı

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Antalya'da otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Engin Ustaali'nin annesi Nuray Ustaali, adalet arayışını sürdürüyor. Oğlunun kaza geçirdiği caddeye bakamadığını ve otobüse binemediği söyleyen acılı anne, "Benim ellerim titriyor, 8 aydır evde yalnız kalamıyorum" diyerek gözyaşı döktü. Kaza gecesi gözaltına alınan sürücü A.H.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösteren Ustaali, adalet istediğini söyledi.Oğlunu kaybetmenin acısı tazeyken, ölüme sebep olan A.H.'nin diğer oğlunu da darp ettiğini iddia etti. Nuray Ustaali, "Oğlumu tehdit etmiş, hakaret etmiş, darp etmiş. Oğlumun başına bir iş gelirse o şahıs sorumlu" dedi. Engin Ustaali'nin ağabeyi Emin Ustaali de "A.H. ile yolda karşılaştık, tartıştık, elindeki sert bir çantayla kafama vurdu, yere düştüm. Hastanede darp raporu aldım" dedi.Kaza, geçtiğimiz 8 Temmuz gecesi saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki aşçı Engin Ustaali ile arkadaşı E.N.T.'ye, otobüsten yolun karşısına doğru yürürken, A.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustaali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.