İllet ittifakının kökü belli değil

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Isparta Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. AK Parti ve MHP arasında ittifakının milli bir dava olduğunu söyleyen Usta, "Karşımızdaki illet, zillet ittifakının içerisinde özünü kaybetmiş bir CHP, terör örgütlerinden destek alan HDP, yine bu örgütlerle hareket eden İP var. İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız" dedi.Usta, gönül belediyeciliğinin insanlara anlatılması gerektiğine işaret ederek, "İline iyi hizmet edecek, il için kendini feda edip, başkanlığını kendisine oy versin veya vermesin herkesin başkanı olarak ifade edebilecek adayımızın kazanmasını istiyoruz" dedi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise kadınların aile, toplum, ülke ve milletin temeli olduğunu anlattı. Programda, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen de birer konuşma yaptı. Doğum günü olan Usta'ya Başdeğirme hediye takdim etti.