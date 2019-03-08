Kadınlar sahada

BUGÜN NELER OLDU

SEBAHAT Özaltın Ladies Golf Turnuvası, bugün başlayacak ve 10 Mart'a kadar Antalya'da devam edecek. Gloria Golf Kulübü'nde yapılacak organizasyona 7 ülkeden toplam 70 golfçü kadın katılacak. GLORIA Hotels Resorts'tan yapılan açıklamaya göre, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek turnuva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak. ÜÇ gün sürecek organizasyonda, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele edecek. Turnuva, 10 Mart Pazar günü ödüllerin sunulacağı gala yemeğiyle sona erecek.