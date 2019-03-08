Kaya kardeşler rakip tanımıyor

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA yaşayan ve turnuvalara beraber hazırlanan Selen (13) ve Sanem Kaya (18) kardeşler, katıldıkları yarışmalarda birbirlerinin en büyük rakipleri oluyor. Öğretmen babaları Serdar Kaya'nın teşvikiyle satranca başlayan kardeşler,Diğer rakiplerini kolayca geçip finalde birbirlerine rakip olan kardeşler birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, masadan beraberlikle ayrılıyor.Küçük kardeş Selen, iki yıldır Burdur il birinciliğini kimseye kaptırmıyor. Abla Sanem Kaya, düşünmeyi geliştirmesi nedeniyle bu sporu sevdiğini söyledi. Ablasının önünde iki yıldır Burdur il birinciliğini kazanan Selen Kaya da, "Şimdi abla-kardeş rekabeti yaşıyoruz. Turnuvalarda karşılaşınca genelde berabere kalıyoruz. Bu nedenle ben birinci, ablam da ikinci oluyor" diye konuştu.