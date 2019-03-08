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Kaya kardeşler rakip tanımıyor

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Kaya kardeşler rakip tanımıyor
BURDUR'DA yaşayan ve turnuvalara beraber hazırlanan Selen (13) ve Sanem Kaya (18) kardeşler, katıldıkları yarışmalarda birbirlerinin en büyük rakipleri oluyor. Öğretmen babaları Serdar Kaya'nın teşvikiyle satranca başlayan kardeşler, Burdur'da son iki yılda katıldıkları turnuvalardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Diğer rakiplerini kolayca geçip finalde birbirlerine rakip olan kardeşler birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, masadan beraberlikle ayrılıyor.

BERABERE KALIYORLAR
Küçük kardeş Selen, iki yıldır Burdur il birinciliğini kimseye kaptırmıyor. Abla Sanem Kaya, düşünmeyi geliştirmesi nedeniyle bu sporu sevdiğini söyledi. Ablasının önünde iki yıldır Burdur il birinciliğini kazanan Selen Kaya da, "Şimdi abla-kardeş rekabeti yaşıyoruz. Turnuvalarda karşılaşınca genelde berabere kalıyoruz. Bu nedenle ben birinci, ablam da ikinci oluyor" diye konuştu.
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Kaya kardeşler rakip tanımıyor
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