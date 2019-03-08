Kırmızı beyaz öfke

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde CHP-İP-HDP ittifakının seçim bürosu açılışında Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılmamasına tepkiler dinmiyor. SABAH Akdeniz'in 'Kirli İttifakın Bayrak Alerjisi' ve 'Kumluca Bayrak İçin Ayaklandı' başlığı ile gündeme getirdiği olayda esnaf da tepki amacıyla işyerlerine bayrak astı.Özellikle Cumhuriyet, Çarşıiçi Caddesi gibi ilçenin hareketli sokaklar başta olmak üzere ilçenin ana aksları al bayraklarla donatıldı. Kırmızı beyaz isyan ilçenin genelini sardı. Yananlara tepkili olan esnaf, "Şehit kanlarıyla sulanmış, bağımsızlığımızın göstergesi bayrağımızı eline almaktan çekinenler halkın yüzüne nasıl bakacak. Birlerce insanımızı öldürenlerle kol kola olanların içimizde yeri yok" diyerek tepkilerini dile getirdi. Büyük bir milli refleks göstererek ilçeyi kırmızı beyaz bayraklarla donatan vatandaşlar, Kumluca tarihinde ilk kez böyle bir durum ile karşılaşıldığını söyledi.Esnafın ortak tepkisi, ise şöyle: "Bağımsızlığımızın timsali bayrağımızı açılışında bulundurmaktan korkanların Kumluca'da yeri yoktur. Bu olay şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Atatürk'ün ismini dilinden düşürmeyenler ne yazık ki resmini açılışlarda ellerine almaktan korkuyorlar." Kumluca'da CHP-İP-HDP ittifakının seçim koordinasyon merkezi açılışında Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılmaması üzerine ilk tepki ilçe halkından gelmişti. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, 'bu bayrak inmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla yaşanan duruma isyan etmişti."Bayrağımızı eline almaktan korkanlar 31 Mart tarihinde gereken dersi Kumluca halkından alacaktır. Olayı öğrendikten sonra bir esnaf olarak bayrağımızı oğlumla birlikte alarak dükkanımızın önünde salladık. İşyerimizde bayrak astık.""Bağımsızlığımızın simgesi Türk bayrağını bulundurmayanları, Atatürk resmini taşımaktan korkanları şiddetle kınıyorum. Onlara inat ben de bayrağımı elime alıp Kumluca sokaklarında dolaştım.""Biz bağımsızlığımız için ölürüz. Bayrakta bizim bağımsızlığımızın göstergesidir. Bu hadsizliği yapanlar gereken cevabı Kumlucalılardan sandıkta alacaktır.""Açılışta Türk bayrağı ve Atatürk resmini bulundurmaktan korkanlara sesleniyorum. Bayrak bir milletin bağımsızlığının simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı savaş verip ülkemizin bağımsızlığını kazandı. Bu yaşananlar bir Kumlucalı olarak kanıma dokundu. Cevabı seçimlerde verilecektir.""Kirli ittifak gerçek yüzünü gösterdi. Yaşananları şiddetle kınıyorum. Bağımsızlığımızın göstergesi bayrağımızı eline almaktan korkanlar Kumluca halkının yüzüne nasıl bakacak."