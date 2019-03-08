Komşu kavgası kanlı bitti

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ISPARTA'DA aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan bir adam, üniversite öğrencisi komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı. Olay, dün sabah saatlerinde Çünür Mahallesi 5321'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı stüdyo apartta yalnız yaşayan Mustafa G. ile üst katında kalan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Enes S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın çıktığı dakikalarda apartın balkonunda bulunan Mustafa G., 22 yaşındaki Enes S.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mustafa G. ise polis tarafından gözaltına alındı.