Öğrenciler uçak inceledi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Hava Kurumu (THK) ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedeniyle, Karain Havacılık Eğitim Merkezi'nde öğrencilere havacılık hakkında bilgi verildi. İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu ve Mustafa Kemal Okulları öğrencileri, uçaklar hakkında bilgi aldı, havacılıkla ilgili merak ettikleri konuları öğrendi.TUA Uçuş Okulu'na ait Cessna 172 uçağını yakından görüp kokpitine binen öğrenciler, pilot Ali Doğruöz tarafından bilgilendirildi. Uçağın kalkışını ve gökyüzünde süzülüşünü izleyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Gezi, Karain Havacılık Eğitim Merkezi hangarındaki uzaktan kumandalı model uçaklarının incelenmesi ile sona erdi.