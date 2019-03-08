Puan almak zorundayız

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçı ve 25'inci haftada oynanacak olan Galatasaray karşılaşması ile ilgili görüşlerini paylaştı.Ankaragücü yenilgisini değerlendiren Korkmaz, "Ankaragücü maçında yediğimiz ilk gol, şanssız bir şekilde savunma oyuncumuzun düşmesinden kaynaklandı.Bu konuda oyuncularımı da ikaz ediyorum.Bu süreyi atlatabilseydik oyunun kontrolünü daha iyi sağlayabilecektik.Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız. Ama bu saatten sonra yediğimiz golleri değil alacağımız puanları düşünmeliyiz" dedi.Antalya'da oynanan maçlarda deplasmanda oynadıkları gibi oynamaları gerektiğini de ifade eden Korkmaz "Dış sahada oynadığımız oyunu kendi sahamızda da sürdürmeliyiz. Bu şekilde oynadığımız zaman iç sahadaki problemi de çözebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.Bu hafta deplasmanda Galatasaray ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olduklarını hatırlatan Korkmaz, "Bizler profesyonel insanlarız. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Milli maç öncesi iki maçımız kaldı. Bunların ilki de Galatasaray'a karşı.Deplasmanlarda da bunu yapıyoruz. Zaten bu da sonuçlara yansıyor. Aynı şekilde oynarsak ve istediklerimizi sahaya yansıtırsak arzu ettiğimizi alırız diye düşünüyorum. Bu maçı kazanabiliriz veya kaybetmeyebiliriz. Bu iki sonuç da bizim için önemli.Ama kazanamıyorsak da kaybetmemek bizim için önemli" ifadelerini kullandı.Antalyaspor, 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Korkmaz, futbolcularına taktik çalışmalar yaptırdı. Galatasaray maçının taktiğini çalışan Antalyaspor, antrenmanı yine yarım sahada yapılan maçla bitirdi. Tarık Çamdal, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.