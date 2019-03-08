Sağlıkçılardan tiyatro gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı 'Hengame' adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu.Kadına yönelik şiddeti, sağlıkta şiddeti, evde bakım hastalarına yaklaşımı ve sosyal medya bağımlılığını ele alan oyun Alanya Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Yoğun bakım hemşiresi Asiye Işıkpınar'ın yazdığı ve yönettiği tiyatro oyunu zaman zaman katılımcıları kahkahalara boğarken, zaman zaman da içinde bulundukları durumu düşünmelerine neden oldu. Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir bu işin arkasında çalışanlarının ciddi bir emek harcadıklarını söyledi ve ekibini tebrik etti.