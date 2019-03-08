Zoru başaran kadınlar

BUGÜN NELER OLDU

Şoförlük ve vatmanlık, artık kadınların da söz sahibi olduğu bir meslek haline geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içindeki toplu ulaşımda hizmet veren otobüs ve tramvaylardaki kadın sürücülerin azmi ve başarısı, hemcinslerine örnek oluyor. Kent içi ulaşımda kullanılan 550 otobüs ve 32 tramvayda, 10 kadın, otobüs şoförlüğü yaparken, 10'u da tramvaylarda görev alarak vatandaşları gidecekleri yere ulaştırıyor.Seyhan Çoksu (50) bir süre sürücü kurslarında eğitmenlik yaptığını, 1.5 senedir de otobüs şoförlüğü yaptığını belirtti. Çoksu, "İlk başlarda eşim ve ailem istemedi. Vazgeçirmeye çalıştılar. Şimdilerde en büyük destekçim, ilk başlarda karşı çıkan eşim oldu" dedi. Hasret Yemenici (31) ise 8 yıldır tramvay kullanıyor. Yemenici'nin "Tramvayı görünce 'Ben bunu sürerim' dedim. Babam korkup 'Saçmalama, sen bunu nasıl sürersin?' diyerek vazgeçirmeye çalıştı. Ama ben başardım" dedi.ÜNIVERSITEDE işletme okuyup baba mesleği olan şoförlüğe merak saran Emine Ünal (30) da 1,5 yıldır vatmanlık yapıyor. Ünal, "Yolculardan genelde olumlu tepkiler geliyor yolculardan" dedi. Üniversite mezunu Sinem Çelik (27) de vatmanlık mesleğinde yenilerden. Çelik, "Babamın desteği büyük. Annem korktu, ama o da kabullendi. Herkeste 'Bu işi erkek yapar' mantığı var" dedi. Çelik, orta yaşlı bir kadının kendisini görünce 'Ben bu tramvaya binmem' diyerek binmediğini anlattı