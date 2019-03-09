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107 kadın böbrek bağışladı

Giriş Tarihi: 9.3.2019
107 kadın böbrek bağışladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 Mart 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında canlı verici olan 107 kadın, yakınlarına böbrek bağışlayarak, hayatlarını kurtardı.

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Kadınlar, yakınlarına yaklaşık yüzde 30 daha fazla böbrek bağışı yaparak, bu konuda erkeklere fark attı.Antalya'da hayat kurtaran kadınların 35'i çocuğuna, 30'u eşine, 15'i kardeşine, 10'u anne- babasına, 1'i torununa, 2'si gelinine ve damadına, 6'sı yeğenlerine ve 8'i de akrabalarına bağış yaptı. Mart ayının 2'nci haftasında kutlanacak 'Dünya Böbrek Günü'nde de gündem kadınların bu fedakarlığı olacak. Sempozyumlarda kadın ve böbreği anlatılacak.

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107 kadın böbrek bağışladı
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