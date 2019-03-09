Alanya doğa yolunda

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Konya Selçuk Üniversitesi, İç Anadolu ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı öne çıkarmayı amaçlayan proje hayata geçiriyor. Projenin ortaklarından biri de Aytemiz Alanyaspor olacak. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek "Alanya'dan Konya'ya, Konya'dan Kapadokya'ya, Turizm Kültür ve Doğa Yolunda" projesi hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, bölge turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığı bu önemli projenin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye her türlü desteği vereceklerini kaydetti.