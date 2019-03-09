Dinç’in hayalleri tütüncü'nün gerçekleri

CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç, projelerini açıkladı. 'Kepez'de yapılmamışları yapacağım' iddiasıyla aday olan Dinç'in vaatlerinin birçoğunun Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından hayata geçirildiği ortaya çıktı. Dinç'in 'etüt merkezleri yapacağız, gençlerin bilim laboratuarı yok' gibi bahsettiği 10'u aşkın proje Tütüncü tarafından tek tek hayata geçirildi

. PROJELER TAKLİT

Dinç'in projeleri arasında hiçbir vizyon proje göze çarpmadı Kepez kent meydanı, hemşeri köyü ve modern kapalı pazarlar en büyüt bütçeli projeler oldu. Dinç, 'benim önceliğim canlıya yönelik proje yapmak, hiçbir projem binalar üzerine değil' diyerek de bunu ortaya koydu. Buna karşın Dinç'in bahsettiği canlıya yönelik projeleri, Tütüncü'nün Kepez'de hayata geçirdiği taklit projeler olduğu ortaya çıktı.

HAZIR YAPILMIŞI VAR

Dinç, gençler için bilim laboratuarı olmadığını söylerken, Başkan Tütüncü Kepez'in farklı noktalarına robotik kodlama merkezi kurdu. Seçilmesi halinde etüt merkezleri yapacağını ifade eden Dinç'in bu projesi de Tütüncü tarafından yapılan başta 'Teomanpaşa Kurs Merkezi' ilçenin farklı yerlerinde uygulanıyor. Dinç'in ilçede yok sandığı ve vaatte

bulunduğu projelerden bir başkası 'kadınlar el emeklerini pazarda satacak' diye ifade etti. Başkan Tütüncü'nün Dokuma Park içerisinde hayata geçirdiği ve kadınların istihdam sağladı 'Sanat ve El Emeği Çarşısı' da Dinç tarafından taklit edilen projelerden biri oldu.



İŞTE KEPEZ FARKI

DINÇ'IN hayvan barınağı, kütüphane, spor merkezleri, huzurevi gibi projeleri de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından hayata geçirildi. Ayrıca Murat Dinç'in sözünü verdiği 'festivallerle yaşayan Kepez' için ise Kahve Festivali, Portakal Çiçeği Festivali, Alışveriş ve Kar Festivali gibi farklı festivallerle çoktan adımlar atıldı. Murat Dinç'in sosyal yardım projesi 'Kepez Kart' ise Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Kart olarak 15 bin kişiye ulaştı.