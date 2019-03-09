En tatlı etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

AlanyaBelediyesi tarafından Mutfak Mirası Alanya çalışmaları kapsamında Mutlu Pasta Atölyesi etkinliği yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından firmanın Alanya şubesi işbirliğiyle Mutlu Pasta Atölyesi'nin ilk workshopu gerçekleştirildi, birbirinden lezzetli pastalar kursiyerlere öğretildi. Şef Nur Macit tarafından gün boyu devam eden etkinlikte pırasalı kiş, cheesecake, pavlova, kinoa salatası, avokadolu humusun kursiyerlerin katılımıyla yapılışı ve hikâyeleri paylaşıldı. Katılımcılara belgeleri, Alanya Belediye Başkanı adına eşi Yıldız Yücel tarafından verildi.