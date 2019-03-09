Nakilli hastanın duygusal anları

BURDUR'DA hayatını kaybeden ve organları bağışlanan Rıfat Yakar'ın böbreğinin nakledildiği Emine Dere (69) ile donörün torunu Zeynep Akın telefonla bağlantı kurunca duygusal anlar yaşandı.

YENİ EVLATLARI OLDU

Gözyaşlarını tutamayan 51 yıllık evli Emine ve Mehmet Ali Dere çifti, 86 yaşında hayatını kaybeden Rıfat Yakar'ın torununun artık kendi evlatları olduğunu söyledi. Dere, "Su içemiyordum. Hep perhizdeydim. Nereye gitsek sıkıntılıydım. Allah organ bağışında bulunan aileden razı olsun. Yeri cennet olsun. Dua ediyorum" dedi. Yakar'ın torunu Zeynep Akın'ın naklinden sonra kendilerini ziyaret ettiğini belirten Dere'nin eşi Mehmet Ali Dere, "Zeynep de artık bizim bir evladımız, ciğerimiz oldu" dedi.